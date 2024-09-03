На Камчатке проверят авиакомпанию «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8

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Проверка авиакомпании «Витязь-Аэро» — владельца потерпевшего крушение вертолета Ми-8 началась на Камчатке. Расследование причин авиакатастрофы, в которой погибли 22 человека, проводят федеральные структуры, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По словам начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристины Бывалиной, основное внимание при проверке будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года.

На месте крушения обнаружены аварийные регистраторы с механическими повреждениями, сообщил первый заместитель председателя Международного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко. В ближайшее время их доставят в МАК для снятия и восстановления информации.

Комиссия рассмотрит «три версии трех составляющих авиационной системы», изучит организацию полета и состояние техники, оценит подготовку экипажа. «Также будут изучены состояние метеоусловий и оценка их влияний на авиационное происшествие», — добавил Сороченко.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке утром 31 августа. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. МЧС 2 сентября сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.

В 2021 году Росавиация ограничила сертификат авиакомпании «Витязь-Аэро», запретив ей коммерческие перевозки пассажиров. Это было связано также с аварией на Камчатке, которая произошла в августе. Вертолет Ми-8 тогда упал в Курильское озеро, на его борту были 13 туристов и три члена экипажа. В результате инцидента погибли восемь человек. Еще восьмерым удалось спастись.

Сертификат эксплуатанта авиакомпании вернули в 2022 году, весной она продолжила коммерческие пассажироперевозки.

После происшествия в этом году Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц). Расследование ведет центральный аппарат ведомства.