Министр обороны Белоусов приехал в Пекин
Министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Пекин на переговоры с представителями китайского военного и политического руководства, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — говорится в сообщении.
Белоусов начал свой визит с возложения венка к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь — национальному монументу, посвященному китайским революционерам ХIХ-ХХ веков.
Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь встретил своего коллегу, прошла официальная церемония с участием роты Почетного караула и оркестра.
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