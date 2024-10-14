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Политика ,  
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Министр обороны Белоусов приехал в Пекин

Министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Пекин на переговоры с представителями китайского военного и политического руководства, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — говорится в сообщении.

Белоусов начал свой визит с возложения венка к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь — национальному монументу, посвященному китайским революционерам ХIХ-ХХ веков.

Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь встретил своего коллегу, прошла официальная церемония с участием роты Почетного караула и оркестра.

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