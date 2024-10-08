Боевые корабли России и Китая провели учения в Тихом океане

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Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные маневры в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Учения прошли в северо-западной части Тихого океана.

«Тактическая группа военного корабля провела маневрирование и построение походного порядка в целях организации противолодочной защиты», — говорится в сообщении.

Для поиска субмарины условного противника задействовали противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

С российской стороны в тренировках участвовали большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. От ВМС Китая были задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Ранее корабли двух стран принимали участие в российско-китайских учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Тренировки продолжались в Японском море на протяжении недели. Отряды отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.