Боевые корабли России и Китая провели учения в Тихом океане
Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные маневры в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Учения прошли в северо-западной части Тихого океана.
«Тактическая группа военного корабля провела маневрирование и построение походного порядка в целях организации противолодочной защиты», — говорится в сообщении.
Для поиска субмарины условного противника задействовали противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.
С российской стороны в тренировках участвовали большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. От ВМС Китая были задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».
Ранее корабли двух стран принимали участие в российско-китайских учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Тренировки продолжались в Японском море на протяжении недели. Отряды отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.
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