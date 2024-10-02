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Политика ,  
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В Китае заявили о необходимости вместе с Россией обеспечивать мир

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Florence Lo / Reuters)

Китай намерен расширять сотрудничество с Россией по поддержанию мира и стабильности на планете, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических связей.

«Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов <...> совместными усилиями способствовать высококачественному развитию и модернизации обеих стран, <...> содействовать формированию судьбоносного человеческого сообщества», — написал Си.

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Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

По мнению политика, и Россия, и Китай способствовали укреплению и модернизации двусторонних связей. Отношения государств он описал как добрососедскую дружбу и стратегическое сотрудничество.

По мнению председателя КНР, Москва и Пекин являются соседями и ведущими странами с формирующимися рынками. Россия и КНР должны внести важный вклад в многополярность мира и инклюзивную экономическую глобализацию, считает китайский лидер.

Путин в поздравлении председателю КНР отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытания временем. Страны продолжат развивать двусторонние связи и обеспечивать стабильность в Евразии и в мире, уверен он.

Президент России напомнил, что Москва первой в мире признала Китайскую Народную Республику и установила с ней тесные отношения. На данный момент отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю историю, уточнил российский президент.

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