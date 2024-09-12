 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин в Константиновском дворце провел переговоры с главой МИД Китая

Путин в Константиновском дворце провел переговоры с главой МИД Китая
Video

В Константиновском дворце под Санкт-Петербургом состоялась встреча президента Владимира Путина с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщила пресс-служба Кремля.

В переговорах также принимает участие секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Ван И прилетел в Петербург 11 сентября. Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин ранее заявила, что глава ведомства проведет «политическую подготовку» к XVI саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

В МИД Китая назвали дату и цель поездки Ван И в Петербург
Политика
Ван И

Перед личной встречей с Путиным глава китайского МИДа принял участие в переговорах представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. В ходе беседы Путин отметил, что совещание является одним из важнейших этапов перед саммитом БРИКС.

По словам российского президента, в рамках подготовки к российскому председательству на саммите проведено около 150 мероприятий, совещаний и отраслевых форумов. Программа председательства России включает в себя более 200 мероприятий в сферах политики, безопасности и экономики, добавил Путин.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Мужа блогера Елены Блиновской задержали в зоне военной операции

Павел Дуров начал сотрудничать с французскими следственными органами

ЦБ определился со сроками массового внедрения цифрового рубля

По Земле ударит облако солнечной плазмы

«Ромир» рассчитал российский «индекс бургера»

Умер журналист Николай Сванидзе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Ван И Китай Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин провел встречу с участниками саммита БРИКС. Видео
Политика
В МИД Китая назвали дату и цель поездки Ван И в Петербург
Политика
Посол Китая рассказал о планах Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Ковальчук назвал абсурдом Олимпиаду-2026 без российских хоккеистовСпорт, 14:49
На Украине признали возможность договориться с Россией в 2022 годуПолитика, 14:34
Владельцы поселков без подряда стали втрое чаще предлагать стройку домаНедвижимость, 14:34
Актер Борис Щербаков рассказал о перенесенном сердечном приступеОбщество, 14:33
Ограничения на работу двух аэропортов в Мурманской области снялиПолитика, 14:29
Суд в Петушках закрыл процесс защищавших Навального адвокатовПолитика, 14:26
Союз пациентов увидел риск в новых правилах закупок российских лекарствОбщество, 14:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Космический турист впервые вышел в открытый космос. ВидеоТехнологии и медиа, 14:22
В Харьковской области начнут принудительно вывозить детей из-под КупянскаПолитика, 14:18
Что способствует развитию молодежного предпринимательстваНациональные проекты, 14:09
Экс-капитана «Сельты» признали виновным в сексуальном насилииСпорт, 14:03
Криптовалюта Sui выросла на 20% за сутки. Что это за монетаКрипто, 14:03
Сослуживец Блиновского опроверг его задержание в зоне военной операцииОбщество, 13:55
Си Цзиньпин согласился приехать на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 13:44