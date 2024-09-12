Путин в Константиновском дворце провел переговоры с главой МИД Китая

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В Константиновском дворце под Санкт-Петербургом состоялась встреча президента Владимира Путина с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщила пресс-служба Кремля.

В переговорах также принимает участие секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Ван И прилетел в Петербург 11 сентября. Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин ранее заявила, что глава ведомства проведет «политическую подготовку» к XVI саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

Перед личной встречей с Путиным глава китайского МИДа принял участие в переговорах представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. В ходе беседы Путин отметил, что совещание является одним из важнейших этапов перед саммитом БРИКС.

По словам российского президента, в рамках подготовки к российскому председательству на саммите проведено около 150 мероприятий, совещаний и отраслевых форумов. Программа председательства России включает в себя более 200 мероприятий в сферах политики, безопасности и экономики, добавил Путин.