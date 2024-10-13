Израиль заявил, что у «Хезболлы» осталось меньше трети ракетного арсенала
У шиитского движения «Хезболла» осталось менее трети боевого арсенала, которым она располагала до начала боевых действий, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании кабинета министров, передает Nabd.
«У террористической организации осталось менее трети имевшихся у нее ракет и снарядов», — отметил Галант во время заседания кабинета министров.
Как отмечает агентство, с начала войны «Хезболла» выпустила более 14 тыс. ракет, многие из которых были уничтожены в результате авиаударов.
При этом Галант также отметил, что Израиль «все еще полагается на американское авиационное вооружение и самолеты».
В конце сентября армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Во время ее проведения, 27 сентября сбыл убит лидер группировки Хасан Насралла.
Затем 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге страны. Этому предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что военные ликвидировали преемника главы «Хезболлы», а также преемника этого преемника.
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