 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал «преемника преемника Насраллы»

Нетаньяху: Израиль устранил преемника Насраллы и преемника его преемника
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
В своем обращении Нетаньяху впервые подтвердил, что Израиль ликвидировал Хашема Сафи ад-Дина, которого арабские СМИ называли преемником Насраллы. Также премьер заявил о гибели «преемника его преемника»
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Израильские силы ликвидировали преемника генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы, а также преемника этого преемника, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

«Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насраллы и преемника преемника Насраллы. Сегодня «Хезболла» слабее, чем когда-либо за многие годы», — заявил он.

Говоря о преемнике Насраллы, Нетаньяху имел ввиду Хашема Сафи ад-Дина, о гибели которого после удара по бункеру на юге Бейрута сообщала Al Arabiya. До этого арабские и израильские СМИ писали, что именно Сафи ад-Дина выбрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Кого именно израильский премьер имел ввиду, говоря о «преемнике преемника» Насраллы, он не уточнил.

Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС Израиля
Политика
Хашим Сафи ад-Дин

Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Он возглавлял организацию с 1992 года. Руководство движения после его гибели заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага» в поддержку Газы и Палестины, а также Ливана.

Спустя сутки после гибели Насраллы El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что Сафи ад-Дина выбрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Он приходился погибшему двоюродным братом и обучался вместе с ним Наджафе и Куме.

4 октября ВВС Израиля нанесли авиаудар по бункеру Сафи ад-Дина на юге Бейрута, после чего тот перестал выходить на связь. Спустя сутки Al Arabiya сообщила о гибели преемника, а также его помощников, иранцев и полевых командиров «Хезболлы» после удара по бункеру.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Какое вино пить, когда зябко и грустно?

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Биньямин Нетаньяху преемник ЦАХАЛ авиаудар Ливан Израиль
Материалы по теме
С территории Ливана по Израилю запустили больше сотни ракет
Политика
«Хезболла» запустила ракеты по базе военной разведки Израиля
Политика
Израиль вновь расширил зону проведения наземной операции в Ливане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
Россиянин отказался от самой высокой для вратаря зарплаты в НХЛСпорт, 20:20
Мишустин назначил замглавы Минсельхоза Максима БоровогоПолитика, 20:12
«Плоды коррупции» и «разумные ограничения»: спор о сроках давности в КСПолитика, 20:06
Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал «преемника преемника Насраллы»Политика, 20:04
Microsoft обнаружила баг при сохранении документов в WordТехнологии и медиа, 20:03
Мосбиржа предложила запретить «растягивать» новые акции вне площадкиФинансы, 20:02
Должны ли налоговые льготы для инвестиций россиян зависеть от зарплатыИнвестиции, 20:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генпрокуратура раскрыла, сколько человек ЕС и Канада не выдали РоссииПолитика, 19:40
Как корпоративный сектор Индии стал одним из самых перспективных в мире19:34
В КХЛ отреагировали на слова Романа Ротенберга о дискриминацииСпорт, 19:31
Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс»Политика, 19:30
У детеныша капибары в белгородском зоопарке диагностировали лимфомуОбщество, 19:26
Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца месяцаПолитика, 19:15
Цены на нефть Brent упали на 5% и опустились ниже $77 за баррельИнвестиции, 19:12