Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал «преемника преемника Насраллы»

В своем обращении Нетаньяху впервые подтвердил, что Израиль ликвидировал Хашема Сафи ад-Дина, которого арабские СМИ называли преемником Насраллы. Также премьер заявил о гибели «преемника его преемника»

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Израильские силы ликвидировали преемника генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы, а также преемника этого преемника, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

«Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, преемника Насраллы и преемника преемника Насраллы. Сегодня «Хезболла» слабее, чем когда-либо за многие годы», — заявил он.

Говоря о преемнике Насраллы, Нетаньяху имел ввиду Хашема Сафи ад-Дина, о гибели которого после удара по бункеру на юге Бейрута сообщала Al Arabiya. До этого арабские и израильские СМИ писали, что именно Сафи ад-Дина выбрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Кого именно израильский премьер имел ввиду, говоря о «преемнике преемника» Насраллы, он не уточнил.

Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Он возглавлял организацию с 1992 года. Руководство движения после его гибели заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага» в поддержку Газы и Палестины, а также Ливана.

Спустя сутки после гибели Насраллы El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что Сафи ад-Дина выбрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Он приходился погибшему двоюродным братом и обучался вместе с ним Наджафе и Куме.

4 октября ВВС Израиля нанесли авиаудар по бункеру Сафи ад-Дина на юге Бейрута, после чего тот перестал выходить на связь. Спустя сутки Al Arabiya сообщила о гибели преемника, а также его помощников, иранцев и полевых командиров «Хезболлы» после удара по бункеру.