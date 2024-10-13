NYT узнала о плане ХАМАС напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и Ираном

Изначально ХАМАС планировал атаку на Израиль, которую называл «большим проектом», осенью 2022 года, но отложил планы, пытаясь заручиться поддержкой Ирана и «Хезболлы», пишет NYT

Члены ХАМАС на секретных встречах, во время которых они планировали нападение на Израиль 7 октября 2023 года, также обсуждали возможность убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к этой атаке, передает The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.

Речь идет о протоколах десяти совещаний политических и военных лидеров ХАМАС, проходивших на протяжении двух лет. Они хранились на компьютере, который израильские военные обнаружили в конце января во время обыска подземного командного центра ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Часть документов издание проверило самостоятельно, сопоставив информацию из них с произошедшими событиями. Другую часть газета показала экспертам, знакомым с деятельностью ХАМАС, и бывшему участнику военного крыла группировки.

Изначально группировка планировала атаку на Израиль, которая в документах называется «большим проектом», осенью 2022 года, но отложила планы, пытаясь заручиться поддержкой Ирана и «Хезболлы», пишет NYT.

Среди аргументов для «перехода к стратегической битве» лидеры ХАМАС привели «внутреннюю ситуацию» в Израиле. Речь идет о массовых протестах в стране из-за судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поясняет газета.

В июле 2023 года ХАМАС направил высокопоставленного чиновника в Ливан, где тот встретился с высокопоставленным иранским командиром и попросил помощи в нанесении ударов по «уязвимым объектам» в самом начале атаки. Последний заявил, что Иран и «Хезболла» поддерживают планы группировки, но им нужно больше времени для подготовки.

В протоколах говорится, что ХАМАС собирался более подробно обсудить готовящееся нападение на встрече с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой (был убит в результате израильского авиаудара в сентябре этого года), но не уточняется, удалось ли это сделать.

Группировка была уверена в поддержке своих союзников, но пришла к выводу, что ей может быть придется действовать без их полного участия, пишет издание.

Среди других аргументов ХАМАС упоминается стремление сорвать усилия Израиля по нормализации отношений с Саудовской Аравией, закрепление израильских позиций на оккупированном Западном берегу, а также усилия по установлению большего контроля над комплексом мечети аль-Акса в Иерусалиме.

ХАМАС сознательно избегал конфронтации с Израилем с 2021 года, чтобы атака 7 октября была внезапной. Лидеры группировки считали, что «должны убедить врага в том, что ХАМАС в Газе хочет спокойствия».

Из документов следует, что лидеры ХАМАС в секторе Газа проинформировали политического лидера Исмаила Ханию (был убит в результате израильского удара в Тегеране в июле этого года) о «большом проекте». До этого не было известно, сообщали ли Хании о готовящемся нападении, указывает NYT.