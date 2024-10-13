Россия заочно обвинила главу СБУ в теракте на Крымском мосту в 2023 году
Cледователи заочно обвинили главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка организации теракта на Крымском мосту в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ему вменили статью о террористическом акте, повлекшем гибель людей — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. По ней грозит пожизненное заключение. Как уточнил собеседник агентства, причастность Малюка к теракту подтвердили в том числе результаты оперативно-разыскных мероприятий.
Малюк заочно арестован в России по другому уголовному делу о теракте. МИД в марте 2024 года потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать главу СБУ.
С начала боевых действий на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам дронов и обстрелам со стороны Украины. В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. Повреждения получили два автомобильных пролета, трое погибли.
Позднее, 17 июля 2023-го, по мосту ударили два безэкипажных катера. Погибли два человека. На автодорожной части моста был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения.
В обоих случаях Россия обвинила в атаках на мост Украину. Малюк признал причастность к взрыву в октябре 2022 года. После второй атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост используется для доставки боеприпасов в Крым, является «законной целью» и должен быть «нейтрализован».
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