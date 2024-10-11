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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал причину объявления Лазаревой в международный розыск

ТАСС: Лазареву объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма
Сюжет
Военная операция на Украине

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом) объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Лазарева объявлена в международный розыск», — приводит агентство выдержку из документов, в которых уточняется, что телеведущая в течение долгого времени не живет в России.

Уголовное дело по статье об оправдании терроризма на Лазареву завели летом 2024 года — после проверки ее высказываний об ударах беспилотников по территории России. В МВД посчитали, что комментарии телеведущей содержали сведения, «направленные на оправдание террористической деятельности».

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Теги
Татьяна Лазарева розыск оправдание терроризма уголовное дело
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