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Военная операция на Украине ,  
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Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов

Сюжет
Военная операция на Украине
В мае против телеведущей завели уголовное дело об оправдании терроризма, а в июне МВД объявило ее в розыск по уголовной статье
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (Минюст ранее признал ее иностранным агентом) в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

Татьяну Лазареву объявили в розыск
Политика
Татьяна Лазарева

13 июня МВД объявило Лазареву в розыск по уголовной статье. По данным ТАСС, телеведущую разыскивают по статье о дискредитации армии — 280.3 Уголовного кодекса.

17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил со ссылкой на ГУ МВД по Москве, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Альшевских опубликовал скан дела, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Он проинформировал депутата о проверке высказываний Лазаревой относительно ударов дронов по объектам в России. По мнению ведомства, в комментариях телеведущей «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Баранов уточнил, что 17 мая в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет.

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Теги
Мир Ландау
Росфинмониторинг Татьяна Лазарева террористы экстремисты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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