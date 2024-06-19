Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов

В мае против телеведущей завели уголовное дело об оправдании терроризма, а в июне МВД объявило ее в розыск по уголовной статье

Татьяна Лазарева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (Минюст ранее признал ее иностранным агентом) в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

13 июня МВД объявило Лазареву в розыск по уголовной статье. По данным ТАСС, телеведущую разыскивают по статье о дискредитации армии — 280.3 Уголовного кодекса.

17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил со ссылкой на ГУ МВД по Москве, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Альшевских опубликовал скан дела, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Он проинформировал депутата о проверке высказываний Лазаревой относительно ударов дронов по объектам в России. По мнению ведомства, в комментариях телеведущей «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Баранов уточнил, что 17 мая в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет.