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Политика ,  
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Лазарева заявила, что статус иноагента подрывает доверие и мешает работе

По словам Лазаревой, включение в реестр иноагентов «вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе». Телеведущая пыталась оспорить статус, однако суд отказал, рассказал ее адвокат
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущая Татьяна Лазарева, признанная иностранным агентом, считает, что этот статус подрывает доверие к ней в обществе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Лазарева Т.Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание «иностранный агент» вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — говорится в материалах дела. Включение в реестр «является дискриминацией», поскольку «имеет место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности», сказано в документах.

Как сообщил агентству адвокат телеведущей Леонид Соловьев, Лазарева обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента, однако ее требование не удовлетворили.

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Политика
Татьяна Лазарева

Минюст внес Лазареву в реестр иноагентов в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у нее была указана Украина. После начала военной операции телеведущая переехала в Испанию.

В июне 2024 года МВД объявило Лазареву в розыск по уголовной статье. ТАСС тогда сообщил, что ее разыскивают по статье о дискредитации армии — 280.3 Уголовного кодекса.

Позднее стало известно, что против нее завели дело об оправдании терроризма — ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, МВД выявило «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», в высказываниях Лазаревой об ударах дронов по России.

Росфинмониторинг включил телеведущую в список экстремистов и террористов. В июле Лазареву заочно арестовали.

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Татьяна Лазарева иноагент Минюст
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