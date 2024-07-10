Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали
Замоскворецкий суд Москвы заочно выбрал меру пресечения в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом) в виде ареста по делу об оправдании терроризма, следует из карточки дела. Ранее на этом настаивал СК.
Ей предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет. Лазарева объявлена в розыск. Как писал ТАСС, поводом для этого стало уголовное дело о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК). В феврале 2022 года Лазарева уехала в Испанию.
По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, МВД выявило «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», в высказываниях Лазаревой об ударах дронов по России.
В июне 2024 года Росфинмониторинг внес Лазареву в список экстремистов и террористов, в июле 2022-го Минюст признал телеведущую иноагентом.