Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали

Ведущую заочно арестовали по делу об оправдании терроризма, ей грозит до семи лет лишения свободы. По словам депутата Госдумы Альшевских, поводом стали высказывания телеведущей об ударах дронов по России

Татьяна Лазарева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Замоскворецкий суд Москвы заочно выбрал меру пресечения в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом) в виде ареста по делу об оправдании терроризма, следует из карточки дела. Ранее на этом настаивал СК.

Ей предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет. Лазарева объявлена в розыск. Как писал ТАСС, поводом для этого стало уголовное дело о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК). В феврале 2022 года Лазарева уехала в Испанию.

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, МВД выявило «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», в высказываниях Лазаревой об ударах дронов по России.

В июне 2024 года Росфинмониторинг внес Лазареву в список экстремистов и террористов, в июле 2022-го Минюст признал телеведущую иноагентом.