 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

Израиль нанес удар по многоэтажным зданиям в центре Бейрута

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Израильские военные атаковали многоэтажные здания в центре Бейрута, столицы Ливана, сообщает Al Mayadeen.

В результате ударов было разрушено четырехэтажное здание в районе Баста и повреждена восьмиэтажка в районе Ан-Нувайри. По данным телеканала, есть погибшие и раненые.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла». Этому предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков в Ливане, удары по Бейруту и югу страны.

ЦАХАЛ заявила об ударах по штаб-квартире разведки «Хезболлы»
Политика
Фото:Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В первые дни после начала операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер группировки Хасан Насралла.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в приграничных районах Ливана. После этого власти Израиля заявили о ликвидации преемников Насраллы.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Бейрут Ливан Израиль ЦАХАЛ Хезболла
Материалы по теме
ЦАХАЛ зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
Политика
До Израиля за сутки долетело 220 ракет «Хезболлы»
Политика
«Хезболла» запустила ракеты по базе военной разведки Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 18:14
Аксенов сообщил о выбросе горючих материалов на нефтебазе в ФеодосииОбщество, 22:51
Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в МосквеОбщество, 22:48
В Турции во время похорон 80-летнего мужчины раздались звуки из гробаОбщество, 22:47
Хуситы заявили об ударе по американскому нефтяному танкеру в Красном мореПолитика, 22:19
Зеленский сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУПолитика, 22:19
Как средний класс поможет Индии обогнать КитайОтрасли, 22:17
Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияниеОбщество, 22:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У Выборга зафиксировали подземные толчкиОбщество, 22:08
СКА и «Спартак» потерпели домашние поражения в КХЛСпорт, 21:58
Миллер предупредил о риске нового ценового шока на рынке газа ЕвропыБизнес, 21:52
Предложенная Россией система расчетов сэкономит БРИКС до $30 млрд в годЭкономика, 21:49
Карпин заявил, что его удивил визит допинг-офицеров на тренировку сборнойСпорт, 21:40
Один из крупнейших банков в США признался в отмывании денег наркокартелейФинансы, 21:39
Израиль нанес удар по многоэтажным зданиям в центре БейрутаПолитика, 21:23