Израиль нанес удар по многоэтажным зданиям в центре Бейрута

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Израильские военные атаковали многоэтажные здания в центре Бейрута, столицы Ливана, сообщает Al Mayadeen.

В результате ударов было разрушено четырехэтажное здание в районе Баста и повреждена восьмиэтажка в районе Ан-Нувайри. По данным телеканала, есть погибшие и раненые.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла». Этому предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков в Ливане, удары по Бейруту и югу страны.

В первые дни после начала операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер группировки Хасан Насралла.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в приграничных районах Ливана. После этого власти Израиля заявили о ликвидации преемников Насраллы.