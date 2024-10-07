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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ заявила об ударах по штаб-квартире разведки «Хезболлы»

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нанесли удары по штаб-квартире разведки шиитской группировки «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛа, удары истребителей ВВС Израиля пришлись на командные центры, средства сбора разведданных и дополнительные объекты инфраструктуры.

Израильские военные также нанесли удары по складам оружия в Бейруте. «После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия», — добавили в пресс-службе армии.

Израиль также ударил по объектам на юге Ливана и в районе Бекаа в 30 км восточнее Бейрута, где находился командный центр и пусковая установка.

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Ранее, вечером 6 октября, израильские коммандос — силы специального назначения — и десантники совершили налет на подземную систему туннелей «Хезболлы» вблизи границы на юге Ливана и разобрали ее.

По данным израильской армии, в системе туннелей был спрятан боевой комплекс, который в «Хезболле» использовали в качестве укрытия и базы для атак на север Израиля.

В одном из домов в этом районе солдаты обнаружили подземный тайник с оружием, содержащий в том числе десятки противотанковых ракет, военные жилеты и каски. Тайник был уничтожен, а оружие конфисковано, отчитались в ЦАХАЛ.

Израиль объявил о проведении военной операции против «Хезболлы» 23 сентября. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала в приграничных районах Ливана наземную операцию.

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Израиль израильская армия Хезболла Бейрут
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