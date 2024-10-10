Гладков сообщил о повреждениях при атаках ВСУ 70 вышек связи

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белгородской области в результате обстрелов повреждения получили 70 вышек сотовой связи, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что власти Белгородской области проверили состояние проводной связи в приграничных муниципалитетах несмотря на то, что за последние годы многие люди перестали ей пользоваться, поскольку перешли на мобильную связь.

В 24 населенных пунктах «есть порывы максимальные», отметил Гладков, в них проводную связь постараются быстро восстановить, поскольку она «крайне необходима жителям».

«Сейчас у нас повреждены в результате обстрелов 70 вышек сотовой связи, девять — за последние две недели. Восстановили эту работу, тоже будем стараться быстро проводить», — добавил он.

После начала военной операции на Украине Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Из-за падающих или сбрасывающих взрывчатку дронов начинаются пожары, критическая инфраструктура получает повреждения.

Власти региона 23 июля из-за обстрелов ограничили въезд в 14 населенных пунктов, в список попали поселения в Белгородском, Борисовском, Шебекинском и Краснояружском районах. 19 августа въезд закрыли еще в пять населенных пунктов.

В конце августа «в связи с напряженной оперативной обстановкой» было принято решение об отселении еще четырех сел в Грайворонском и Валуйском городских округах, сообщил губернатор региона. В село Вязовое Краснояружского района закрыли въезд.

8 октября села Петровка и Соловьевка Белгородского района также решили закрыть для въезда, а жителей — вывезти. Им предоставят новое жилье, заявил Гладков.