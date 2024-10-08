В Белгородской области закроют два села и отселят жителей

Въезд закроют в приграничные села Петровка и Соловьевка Белгородского района. Жителям предоставят новое жилье, им положены выплаты, заявил Гладков. По его словам, от них поступали обращения о «постоянных обстрелах»

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Села Петровка и Соловьевка Белгородского района решили закрыть для въезда, жителей поселений вывезут оттуда и предоставят новое жилье, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в опубликованном в телеграм-канале видеообращении.

Эти села находятся неподалеку от границы с Харьковской областью Украины. По словам Гладкова, от жителей поступали обращения: «Что с нашей Петровкой? Постоянные обстрелы, нам страшно жить. Что будет дальше?»

«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района. <...> Постараемся на следующей неделе уже организовать встречу, работу комиссии с жителями этих сел», — сказал глава региона.

Он уточнил, что по вопросам предоставления жилья следует обращаться в министерство строительства в правительстве области, а по вопросам положенных выплат — в министерство социальной защиты.

Белгородские власти 23 июля ограничили въезд в 14 населенных пунктов. В список попали поселения в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах.

19 августа въезд закрыли еще в пять населенных пунктов. Как объяснила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, это сделали по просьбе жителей, чтобы те могли получить право на компенсации за утраченное жилье без дополнительных процедур. 22 августа Гладков доложил президенту Владимиру Путину, что в регионе закрыт въезд в 35 населенных пунктов.

В конце августа «в связи с напряженной оперативной обстановкой» было принято решение об отселении еще четырех сел в Грайворонском и Валуйском городских округах. В село Вязовое Краснояружского района закрыли въезд.

Жителям населенных пунктов, подлежащих отселению, положены выплаты в размере 150 тыс. руб.

В Белгородской области после начала операции ВСУ в соседней Курской области ввели режим контртеррористической операции. Власти региона ежедневно сообщают об атаках дронов и обстрелах.