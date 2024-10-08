Почти все жители двух сел в Белгородском районе выехали до эвакуации

Села Петровка и Соловьевка Белгородского района почти полностью опустели — жители населенных пунктов покинули свои дома до объявления эвакуации, сообщает глава района Анна Куташова.

«Практически все жители населенных пунктов уже выехали, в Петровке остались менее 30 человек», — передает ее слова ТАСС. Глава района при этом уточнила, что свои дома покинули и жители села Соловьевка.

По ее данным, в Петровке ранее были зарегистрированы около 340 человек, а в Соловьевке — более 30.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, эти два населенных пункта решили закрыть для въезда и вывези оттуда жителей, предоставив им новое жилье.

Решение приняли в связи с регулярными обращениями от жителей этих сел насчет непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.