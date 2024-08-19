 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Въезд в пять белгородских сел закрыли по просьбе жителей

Москалькова: Гладков закрыл въезд в 5 белгородских сел по просьбе жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Белгородской области закрыли въезд в еще пять сел и поселков, об этом попросили сами жители населенных пунктов, чтобы получить право на компенсации за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

С ее слов, губернатор Вячеслав Гладков удовлетворил просьбу, с 19 августа нельзя въехать в пять населенных пунктов региона:

  • село Новостроевка-Вторая, поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе;
  • село Новопетровка в Валуйском округе.

«Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату. Власти региона помогают с отселением жителей и вывозом имущества», — добавила Москалькова.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Татьяна Москалькова Белгородская область запрет на въезд
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
При обстреле Донецка погибла беременная женщина
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тыс. солдат ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 17:38
Деньги в «цифре»: как в Индии развивают цифровую рупиюОтрасли, 19:17
Группа «Черкизово» увеличила выручку на 20,4% за шесть месяцев 2024 годаОтрасли, 19:15
На юге Германии десятки тысяч жителей остались без света из-за куницыОбщество, 18:58
Bloomberg узнал о согласии Индии передавать послания Путина и ЗеленскогоПолитика, 18:54
Самолет Петербург — Сочи ударился хвостом о взлетную полосуОбщество, 18:52
Лавров назвал слухами сообщения о переговорах России и УкраиныПолитика, 18:49
Экс-журналистке РБК запросили 8 лет колонии за убийство бывшего сожителяОбщество, 18:44
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Курским бизнесменам дадут налоговые отсрочкиБизнес, 18:40
Производитель розеток и выключателей EKF запланировал IPO до 2027 годаИнвестиции, 18:39
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:32
Японские власти оценили оператора токийского метро в $4,7 млрд перед IPOИнвестиции, 18:28
Десять человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремлеОбщество, 18:26
Алиев угостил Путина кутабами и ляванги из баклажановПолитика, 18:23
Камила Валиева убрала из профиля в соцсети титул чемпионки ЕвропыСпорт, 18:12