Въезд в пять белгородских сел закрыли по просьбе жителей

Фото: Reuters

В Белгородской области закрыли въезд в еще пять сел и поселков, об этом попросили сами жители населенных пунктов, чтобы получить право на компенсации за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

С ее слов, губернатор Вячеслав Гладков удовлетворил просьбу, с 19 августа нельзя въехать в пять населенных пунктов региона:

село Новостроевка-Вторая , поселки Совхозный , Доброполье и Казачок в Грайворонском округе;

, поселки , и в Грайворонском округе; село Новопетровка в Валуйском округе.

«Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату. Власти региона помогают с отселением жителей и вывозом имущества», — добавила Москалькова.