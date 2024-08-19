Въезд в пять белгородских сел закрыли по просьбе жителей
В Белгородской области закрыли въезд в еще пять сел и поселков, об этом попросили сами жители населенных пунктов, чтобы получить право на компенсации за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
С ее слов, губернатор Вячеслав Гладков удовлетворил просьбу, с 19 августа нельзя въехать в пять населенных пунктов региона:
- село Новостроевка-Вторая, поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе;
- село Новопетровка в Валуйском округе.
«Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату. Власти региона помогают с отселением жителей и вывозом имущества», — добавила Москалькова.
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео
Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов