Жителей четырех белгородских сел отселят с выплатой в ₽15 тыс.
Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жителям отселенных сел выплатят по 15 тыс. руб.
Решение принято «в связи с напряжённой оперативной обстановкой», пояснил он.
Под отселение попадают села Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа. В село Вязовое Краснояружского района будет закрыт въезд.
«Делаем это всё, в первую очередь, для безопасности жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения», — сказал Гладков.
Материал дополняется.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят