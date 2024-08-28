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Политика ,  
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Жителей четырех белгородских сел отселят с выплатой в ₽15 тыс.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жителям отселенных сел выплатят по 15 тыс. руб.

Решение принято «в связи с напряжённой оперативной обстановкой», пояснил он.

Под отселение попадают села Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа. В село Вязовое Краснояружского района будет закрыт въезд.

«Делаем это всё, в первую очередь, для безопасности жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения», — сказал Гладков.

Материал дополняется.

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Вячеслав Гладков Белгородская область
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