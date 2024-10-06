Армения выразила надежду на укрепление сотрудничества с НАТО

Армения ожидает усиления сотрудничества с НАТО, сообщил МИД государства в соцсети X.

«Вместе мы стремимся к достижению и укреплению региональной безопасности путем расширения диалога и сотрудничества. Надеемся на укрепление партнерства и повышение нашего оборонного потенциала», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление Ереван опубликовал в честь 30-летия сотрудничества с альянсом. Как подчеркнул МИД, это «стало знаменующим моментом в ее оборонительных и политических обязательствах».

Кроме этого, Армения настроена на укрепление отношений и нацелена на «общие ценности и интересы».

Отношения страны с НАТО начались в 1992 году, когда Армения присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму в 1997 году пришел Совет евроатлантического партнерства, который объединяет всех союзников и страны-партнеры в Евро-Атлантическом регионе, сообщается в материалах НАТО. С 1994 года Армения участвует в программе «Партнерство ради мира». Военные республики принимали участие в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане, активно участвовали в операции под руководством НАТО в Косово.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, а позднее Ереван прекратил участие в ее финансировании. Пашинян называл ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении, и выражал готовность выйти из объединения, когда посчитает нужным. Одновременно Ереван начал обсуждать с НАТО усиление сотрудничества с альянсом.

В Кремле, комментируя возможность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности, выразили готовность к контактам с армянской стороной как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — отмечали там. Россия выступает против расширения НАТО и считает Армению своим союзником. В Ереване подчеркивали, что пока не получали официального приглашения вступить в НАТО и продолжат сотрудничество с альянсом «в разных форматах».