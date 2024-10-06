 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Армения выразила надежду на укрепление сотрудничества с НАТО

Армения ожидает усиления сотрудничества с НАТО, сообщил МИД государства в соцсети X.

«Вместе мы стремимся к достижению и укреплению региональной безопасности путем расширения диалога и сотрудничества. Надеемся на укрепление партнерства и повышение нашего оборонного потенциала», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление Ереван опубликовал в честь 30-летия сотрудничества с альянсом. Как подчеркнул МИД, это «стало знаменующим моментом в ее оборонительных и политических обязательствах».

Кроме этого, Армения настроена на укрепление отношений и нацелена на «общие ценности и интересы».

Путин заявил о важности развития отношений с Арменией
Политика
Никол&nbsp;Пашинян и Владимир Путин

Отношения страны с НАТО начались в 1992 году, когда Армения присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму в 1997 году пришел Совет евроатлантического партнерства, который объединяет всех союзников и страны-партнеры в Евро-Атлантическом регионе, сообщается в материалах НАТО.

С 1994 года Армения участвует в программе «Партнерство ради мира». Военные республики принимали участие в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане, активно участвовали в операции под руководством НАТО в Косово.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, а позднее Ереван прекратил участие в ее финансировании. Пашинян называл ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении, и выражал готовность выйти из объединения, когда посчитает нужным. Одновременно Ереван начал обсуждать с НАТО усиление сотрудничества с альянсом.

В Кремле, комментируя возможность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности, выразили готовность к контактам с армянской стороной как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — отмечали там. Россия выступает против расширения НАТО и считает Армению своим союзником. В Ереване подчеркивали, что пока не получали официального приглашения вступить в НАТО и продолжат сотрудничество с альянсом «в разных форматах».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Армения НАТО МИД сотрудничество
Материалы по теме
Бортников заявил о желании НАТО внедрить контингент в Закавказье
Политика
Путин заявил о важности развития отношений с Арменией
Политика
Евросоюз и Армения запустили диалог по безвизовому режиму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
ABC узнал о планах Обамы присоединиться к кампании ХаррисПолитика, 08:32
Армения выразила надежду на укрепление сотрудничества с НАТОПолитика, 08:15
Дипломат заявила об отказах форума ОБСЕ приглашать российских докладчиковПолитика, 07:57
Две фирмы из Италии обвинили в поставке некачественных деталей для BoeingБизнес, 07:48
Трамп заявил, что весь мир смеется над СШАПолитика, 07:26
Немецкие ученые выяснили, что алкоголь опасен даже для сердец молодыхОбщество, 07:01
FA рассказало, почему Израиль «увяз в трясине Газы»Политика, 06:49
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Испанский госслужащий отсудил €150 тыс. за то, что работал за троихОбщество, 06:45
ТАСС узнал, что Лерчек дала признательные показания на первом допросеОбщество, 06:17
WP узнала, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТОПолитика, 05:49
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммамиПолитика, 05:39
Снос «жемчужины Города грехов» превратят в пиротехническое шоуОбщество, 05:14
Более 15 человек погибли при ударе Израиля по мечети в центре ГазыПолитика, 05:03
В аэропорту Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолетОбщество, 04:26