Путин заявил о важности развития отношений с Арменией
Развитие отношений Москвы и Еревана служит интересам народов двух стран, заявил российский президент Владимир Путин в поздравительном послании Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Армении. Текст письма опубликовала пресс-служба главы армянского правительства.
«Дальнейшее развитие <...> дружественных, союзнических отношений и конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в тексте поздравления.
Путин пожелал Пашиняну здоровья и успеха, а гражданам Армении — счастья и благополучия.
С праздником премьер-министра Армении поздравил и глава российского правительства Михаил Мишустин. Он также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество Москвы и Еревана «соответствует долгосрочным интересам» двух стран.
Ранее о желании сохранить с Ереваном добрые отношения заявили в Минске. «Не теряйте эту дружбу, это братство», — обратился к армянским властям президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что страны имеют «единый рынок в экономике».
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