Пашинян обсудил с представителем НАТО сотрудничество Армении с альянсом

Представитель альянса считает, что Армения дистанцируется от Москвы и сближается с НАТО. В Ереване говорят, что готовы углублять сотрудничество с альянсом, но о вступлении в организацию речи не идет

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 января принял в Ереване представителя генсекретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломину. Об этом сообщил офис премьер-министра. Они обсудили сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование между Ереваном и Баку.

«Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе», — сообщил офис Пашиняна, не уточнив, о каких конкретно заявлениях идет речь. В этой связи премьер «подчеркнул необходимость соответствующего реагирования и действий международного сообщества», которые направлены на стабильность в регионе.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ заявил, что Баку сделает все для того, чтобы в регионе не было новой войны, но продолжит укреплять свою армию. «Армения должна знать: сколько бы оружия она ни покупала, сколько бы поддержки ни получала, любой источник угрозы нам мы немедленно уничтожим. Я этого не скрываю, чтобы завтра никто не сказал, что произошло что-то неожиданное. Пусть все услышат, что если мы обнаружим для себя реальную угрозу, а не эту французскую рухлядь, не эти консервные банки «Бастион» (бронетранспортеры французской компании Acmat. — РБК), то сразу предпримем превентивные меры для их уничтожения», — сказал глава государства. Он отверг мысль о том, чтобы Азербайджан зеркально отвел свои войска от границы с Арменией — «Мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена». Мирное соглашение не должно зависеть от делимитации границы — по словам Алиева, этот пункт можно включить в документ, «но если мы будем ждать делимитацию для заключения мирного соглашения, то придется ждать 30-50 лет, а то и вовсе оно не будет подписано».

НАТО со своей стороны сообщений по итогам встречи не публиковало. Судя по предыдущим заявлениям Хавьера Коломины, альянс заинтересован в сближении с Ереваном. Так, в конце 2023 года он сказал, что «Армения четко решила изменить свою внешнюю политику и несколько дистанцироваться от Москвы».

«Мы это поощряем, — заявил он 24 декабря в интервью грузинскому «Первому каналу». — Армяне свободны принимать собственные решения, но они решили это сделать, и я думаю, что они уже начинают сближаться с нами — просить о большем сотрудничестве, большего политического диалога, большего присутствия НАТО. Мы поддерживаем любые решения наших партнеров, которые, по нашему мнению, полезны для стабильности региона».

Отношения Армении и НАТО В 1992 году Ереван присоединился к Совету североатлантического сотрудничества (в 1997-м переименован Совет евроатлантического партнерства). Этот орган занимается отношениями альянса с участниками его программы «Партнерство ради мира», к которому Армения подключилась в год его создания — в 1994 году. В 2005 году Ереван и НАТО согласовали первый план действий индивидуального партнерства. Этот документ излагает программу их сотрудничества и «намечает обширную дорожную карту для реформ». Как сообщает МИД республики, Ереван и НАТО активно сотрудничают «в области демократических, институциональных и оборонных реформ» и «в контексте миротворческих операций». Армянские военные, в частности, присоединились к миротворческому контингенту НАТО в Косово. Хавьер Коломина стал представителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии в 2021 году. По данным МИД Армении, в 2022-2023 годах он посетил республику три раза.

В сентябре 2023 года СМИ сообщили о возможном подключении Армении к Североатлантическому альянсу. Все началось с того, что глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер в соцсети X (бывший Twitter) призвал Пашиняна вступить в альянс, а президента США — «защитить Армению». На это замглавы армянского МИД заявил журналистам, что Ереван сотрудничает с альянсом и готов это сотрудничество продолжать. «Но Армения не получала приглашения о вступлении в альянс. Гюнтер Фелингер не является представителем НАТО. Он всего лишь руководитель общественной организации, в названии которой есть слово «НАТО», — сказал дипломат.

Разговоры о сближении Армении с альянсом идут на фоне охлаждения отношений с Россией. О том, что Ереван, «поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию», в конце 2023 года сказал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, купировать вызовы, с которыми сейчас сталкивается Армения, с помощью Запада не получится; его задача на Южном Кавказе — «потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной». Сотрудничество республики с НАТО «не может не вызывать у нас беспокойства», отметил Лавров. «Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев — укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме «разделяй и властвуй». Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», — подчеркнул он 28 декабря в интервью ТАСС.