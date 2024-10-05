Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома», — сказал Гладков.
Поддубный родился в Белгороде, учился там в школе и окончил Белгородский государственный университет по специальности «психология».
7 августа 2024 года военкор был ранен в результате атаки украинского дрона на его автомобиль в Курской области. Машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время Поддубного считали погибшим.
По словам врачей, он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, а также травму лицевых костей. Позднее журналист сообщил, что получил контузию. 13 сентября его выписали из больницы.
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