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Общество ,  
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Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный станет почетным гражданином Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Начинаем процедуру присвоения звания почетного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному. Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома», — сказал Гладков.

Поддубный родился в Белгороде, учился там в школе и окончил Белгородский государственный университет по специальности «психология».

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Евгений Поддубный

7 августа 2024 года военкор был ранен в результате атаки украинского дрона на его автомобиль в Курской области. Машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время Поддубного считали погибшим.

По словам врачей, он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, а также травму лицевых костей. Позднее журналист сообщил, что получил контузию. 13 сентября его выписали из больницы.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Евгений Поддубный журналист почетный гражданин
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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