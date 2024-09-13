Появились кадры с военкором Поддубным после выписки из больницы после ранения

Кадры с выписанным из больницы военкором Поддубным после ранения

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Появилось первое видео с военкором Евгением Поддубным, которого выписали 13 сентября из больницы. Он проходил лечение в НИИ Склифосовского. Поддубный получил ранение 7 августа 2024 года, когда его автомобиль атаковал украинский дрон. В результате машина загорелась и съехала в кювет. Сам военкор получил ожоги и черепно-мозговую травму.