Кадры с выписанным из больницы военкором Поддубным после ранения
Появилось первое видео с военкором Евгением Поддубным, которого выписали 13 сентября из больницы. Он проходил лечение в НИИ Склифосовского. Поддубный получил ранение 7 августа 2024 года, когда его автомобиль атаковал украинский дрон. В результате машина загорелась и съехала в кювет. Сам военкор получил ожоги и черепно-мозговую травму.
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