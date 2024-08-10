«Комсомольская правда» опубликовала видео со спасением Поддубного

Газета «Комсомольская правда» опубликовала кадры спасения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, пострадавшего в результате атаки FPV-дрона в Курской области.

Видео записал регистратор водителя по имени Сергей, который ехал к городу Суджа. Слева от него видна горящая машина Поддубного. От нее в сторону автомобиля идет получивший ранение журналист, водитель посадил его в машину.

Позднее Поддубного пересадили в автомобиль другого водителя — Николая Рыльского. Он отвез военкора в больницу.

7 августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние военкора тяжелое, но стабильное. После удара дрона по автомобилю Поддубного его считали погибшим.