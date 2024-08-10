 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Комсомольская правда» опубликовала видео со спасением Поддубного

Сюжет
Военная операция на Украине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала кадры спасения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, пострадавшего в результате атаки FPV-дрона в Курской области.

Видео записал регистратор водителя по имени Сергей, который ехал к городу Суджа. Слева от него видна горящая машина Поддубного. От нее в сторону автомобиля идет получивший ранение журналист, водитель посадил его в машину.

Позднее Поддубного пересадили в автомобиль другого водителя — Николая Рыльского. Он отвез военкора в больницу.

Врачи оценили состояние Поддубного словами «внушает оптимизм»
Политика
Евгений Поддубный

7 августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние военкора тяжелое, но стабильное. После удара дрона по автомобилю Поддубного его считали погибшим.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Курская область Военная операция на Украине Евгений Поддубный
Материалы по теме
Скабеева опубликовала видео с Поддубным сразу после атаки FPV-дрона
Политика
Врачи оценили состояние Поддубного словами «внушает оптимизм»
Политика
Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывез его с места атаки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Какую революцию ждут от квантовых технологийРБК и Сбер, 21:07
Бах решил не баллотироваться на новый срок. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:06
Уроженец России принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбеСпорт, 21:03
«Никуда мы не побежим». Репортаж РБК из Курской областиПолитика, 21:02
«Комсомольская правда» опубликовала видео со спасением ПоддубногоПолитика, 20:57
The Economist увидел в замедлении экономики США риск для победы ХаррисЭкономика, 20:45
CAS отобрал у американской гимнастки бронзу Олимпиады в ПарижеСпорт, 20:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Главам районов Курской области выдадут спутниковые телефоныПолитика, 20:34
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров боевого крыла ХАМАСПолитика, 20:06
Футболистки сборной США стали пятикратными олимпийскими чемпионкамиСпорт, 20:04
Томас Бах анонсировал уход с поста главы МОКСпорт, 19:52
Мурашко заявил о наличии резервов для помощи жителям Курской областиОбщество, 19:43
Небоскребы, кварталы, набережные и парки: как менялась МоскваРБК и Донстрой, 19:42