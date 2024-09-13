Военкор Поддубный захотел познакомиться со своими спасителями

Евгений Поддубный (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил о желании познакомиться с людьми, которые спасли его в Курской области, и поблагодарить их.

«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути, жизнь спасли. <...> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — передает слова Поддубного «РИА Новости».

Журналист также выразил благодарность врачам, которые принимали его в Курской области и в Москве.

Среди людей, которые помогли Поддубному, был, например, москвич Николай Рыльский, вывезший раненого корреспондента с места атаки. Другой доброволец, который помог доставить журналиста к врачам, Андрей Евтеев, рассказывал, что Поддубный «вел себя конкретно по-мужски — никаких криков… Все, что попросил, — связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо».

13 сентября Поддубного выписали из НИИ имени Н.В. Склифосовского в Москве, где он находился на лечении.

Он получил ранения 7 августа в результате атаки украинского дрона на его автомобиль в Курской области. Его машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время военкора считали погибшим.

По словам врачей, Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, а также травму лицевых костей. Сначала он попал в местную больницу в Курской области, а затем его отвезли на лечение в Москву. Позднее журналист сообщил, что получил контузию.