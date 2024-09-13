Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области
Раненого в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из больницы, сообщает «РИА Новости».
Журналиста выписали из НИИ имени Склифософского, где он находился на лечении.
Украинский дрон атаковал автомобиль Поддубного 7 августа 2024 года. В результате его машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время военкора считали погибшим.
По словам врачей, у Поддубного были тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Сначала его отвезли в местную больницу, а затем отправили на лечение в Москву. Позднее военкор сообщил, что получил контузию.
23 августа глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что состояние Поддубного стабильное, он идет на поправку.
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