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Военная операция на Украине ,  
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Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Раненого в Курской области военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из больницы, сообщает «РИА Новости».

Журналиста выписали из НИИ имени Склифософского, где он находился на лечении.

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Политика
Евгений Поддубный

Украинский дрон атаковал автомобиль Поддубного 7 августа 2024 года. В результате его машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время военкора считали погибшим.

По словам врачей, у Поддубного были тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Сначала его отвезли в местную больницу, а затем отправили на лечение в Москву. Позднее военкор сообщил, что получил контузию.

23 августа глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что состояние Поддубного стабильное, он идет на поправку.

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Евгений Поддубный Курская область НИИ им. Н.В. Склифосовского
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