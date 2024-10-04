При зачистке Угледара сдались в плен 44 украинских военных
При зачистке Угледара, который российские войска взяли под контроль накануне, 44 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает в ежедневной сводке Минобороны России.
Всего за неделю, по данным ведомства, в российский плен сдались 83 украинских военнослужащих.
В конце сентября, пока еще шли бои в Угледаре, в плен, по информации ТАСС, сдались 20 украинских военных, в том числе двое офицеров, которые пытались удерживать оборону города.
Угледар находится в 60 км к юго-западу от Донецка, на стыке ДНР и Запорожской области. 3 октября Минобороны России сообщило о взятии города под контроль. Из-за наличия в Угледаре мощных украинских оборонительных позиций военные считают его «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, отмечает телеканал CNN.
В ВСУ объяснили, что украинские военные были вынуждены отступить из Угледара на фоне непрекращающегося давления со стороны российских войск и фланговых ударов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Угледара произошла из-за нехватки оружия у ВСУ.
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