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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о пленении 20 украинских военнослужащих под Угледаром

ТАСС: 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам под Угледаром
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Под Угледаром 20 украинских военных, в том числе двое офицеров, сдались в плен российским войскам, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Большая часть сдавшихся — бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пытается удерживать оборону города. По данным агентства, среди сдавшихся есть раненые, им оказывают медицинскую помощь. Пленники сообщили, что их мобилизовали несколько недель назад, они пробыли на линии боевого соприкосновения от одного дня до двух недель.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.

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Фото:Ukrainan Armed Forces / Reuters

В конце августа Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Восток» продвинулись на южнодонецком направлении. Задачей бойцов было отрезать проходящие через населенный пункт Константиновка пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

В конце сентября пленный украинский военный Устенко рассказал, как случайно сел к российским военным в боевую машину пехоты (БМП). Он отметил, что он и другие бойцы ВСУ, севшие в подъехавшую БМП, по мере движения поняли, что «попали не к нашим, а к русским». По словам Устенко, командиры заверили солдат, что подразделение на запорожском направлении прикрывают находящиеся поблизости силы ВСУ. Но позже военнослужащий понял, что его подразделение в округе было единственным.

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