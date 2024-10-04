Военные России раскрыли секрет, который помогал ВСУ в Угледаре

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили на многоэтажных жилых домах в Угледаре камеры наблюдения, из-за чего снабжение российских военных на передовой было осложнено, рассказал «РИА Новости» командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным «Сид». Он участвовал в штурме города.

«После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках <...> стояли стационарные камеры», — пояснил «Сид».

Он уточнил, что из-за этого пришлось возить боеприпасы и продукты на мотоциклах по дороге, примыкающей почти вплотную к позициям в лесополосе. У села, где базировались российские военные, была открытая местность, из-за чего они были вынуждены носить продовольствие на руках. Позже они решили смастерить самоходные тележки на электродвигателе, которые управлялись дистанционно оператором.

3 октября Минобороны России сообщило о взятии Угледара под контроль. Город расположен в 60 км к юго-западу от Донецка, на стыке ДНР и Запорожской области. Из-за наличия в Угледаре мощных украинских оборонительных позиций военные считают его «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, сообщил телеканал CNN. До начала военной операции на Украине в Угледаре жили около 14 тыс. человек.

ВСУ отступили из города, сообщило 2 октября оперативное командование ВСУ «Хортица». Там уточнили, что «возникла угроза окружения города».