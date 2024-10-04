 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные России раскрыли секрет, который помогал ВСУ в Угледаре

Командир полка «Сид»: ВСУ помогали камеры наблюдения на домах в Угледаре
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили на многоэтажных жилых домах в Угледаре камеры наблюдения, из-за чего снабжение российских военных на передовой было осложнено, рассказал «РИА Новости» командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным «Сид». Он участвовал в штурме города.

«После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках <...> стояли стационарные камеры», — пояснил «Сид».

Он уточнил, что из-за этого пришлось возить боеприпасы и продукты на мотоциклах по дороге, примыкающей почти вплотную к позициям в лесополосе. У села, где базировались российские военные, была открытая местность, из-за чего они были вынуждены носить продовольствие на руках. Позже они решили смастерить самоходные тележки на электродвигателе, которые управлялись дистанционно оператором.

Сырский после потери Угледара отдал новый приказ ВСУ
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

3 октября Минобороны России сообщило о взятии Угледара под контроль. Город расположен в 60 км к юго-западу от Донецка, на стыке ДНР и Запорожской области. Из-за наличия в Угледаре мощных украинских оборонительных позиций военные считают его «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, сообщил телеканал CNN. До начала военной операции на Украине в Угледаре жили около 14 тыс. человек.

ВСУ отступили из города, сообщило 2 октября оперативное командование ВСУ «Хортица». Там уточнили, что «возникла угроза окружения города».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Угледар российские военные Минобороны Украина ВСУ
Материалы по теме
Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»
Политика
Минобороны сообщило о взятии Угледара под контроль
Политика
В ВСУ сообщили об отступлении из Угледара из-за угрозы окружения города
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Генпрокуратура подала иск к ShellБизнес, 10:36
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррельИнвестиции, 10:36
Названы районы Москвы с наибольшим спадом цен на новостройки за кварталНедвижимость, 10:32
В 2024 году появился шанс защитить IT-бизнес от пиратских продуктовPro, 10:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:27
Бортников сообщил о 18 тыс. участников интернационального легиона ВСУПолитика, 10:18
Экс-игрок сборной России Глушаков перешел в клуб рэпера БастыСпорт, 10:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тренер ЦСКА после крупнейшего поражения ответил на вопрос об отставкеСпорт, 10:06
Бросившие часть в Донбассе бойцы ВСУ вышли на митинг под НиколаевомПолитика, 10:02
Рябков оценил вероятность вооруженного столкновения США и РоссииПолитика, 10:01
Новый премьер Японии раскрыл свою позицию по спору с Россией из-за КурилПолитика, 09:54
Глава ФСБ увидел угрозу покушений на чиновников из-за взрывов пейджеровПолитика, 09:51
Военные России раскрыли секрет, который помогал ВСУ в УгледареПолитика, 09:43
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает ТаиландPro, 09:42