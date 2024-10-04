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Конфликт в Афганистане ,  
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МИД призвал Запад признать ответственность за восстановление Афганистана

Лавров призвал Запад признать ответственность за восстановление Афганистана
Сюжет
Конфликт в Афганистане
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Западные страны должны признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана и снять с него санкции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии заседания Московского формата консультаций по Афганистану, передает корреспондент РБК.

«В очередной раз обращаемся к странам Запада с настоятельным призывом: признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять санкционные ограничения и вернуть присвоенные активы Кабула», — сказал Лавров.

По его мнению, «циничная» политика коллективного Запада заводит ситуацию вокруг Афганистана в тупик. США и их союзники, декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению их государства. «Игнорируя критику со стороны мирового сообщества, США по-прежнему незаконно удерживают национальные авуары Афганистана, сохраняют жесткие санкции в отношении банковского сектора этой страны», — отметил глава МИД России.

Он назвал неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами. «Как свидетельствует история, проецирование силы внешними игроками в этом регионе лишь усугубляет его проблемы», — заключил министр.

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«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захвативший власть в Афганистане в 2021 году, находится под санкциями Совета Безопасности ООН с 1999 года. Санкции против «Талибана» ООН ввела после того, как группировка отказалась выдать лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Усаму бен Ладена. Кроме того, в отношении движения и его лидеров действуют ограничительные меры США, Евросоюза и других западных стран.

Текущие санкции против «Талибана» включают в себя замораживание финансовых активов, запрет талибам на поездки в другие страны или транзит через их территорию, а также эмбарго на поставки оружия и военной техники.

Россия рассматривает возможность исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Лавров объяснил, что на такой шаг нужно пойти, поскольку движение является реальной властью в Афганистане. Президент Владимир Путин тоже признал, что выстраивать отношения с талибами необходимо, так как «это же люди, которые контролируют страну».

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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