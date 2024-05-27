Лавров объяснил идею исключить «Талибан» из запрещенных организаций

Талибы являются реальной властью в стране и потому идея исключить их из списка террористических организаций отражает осознание текущего положение дел, отметил Лавров. Движение запретили в России более 20 лет назад

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Инициатива об исключении движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций связана с тем, что оно обладает реальной властью в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен», — сказал министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что этот процесс связан с «осознанием реальности».

«Талибан» запрещен в России с февраля 2003 года по решению Верховного суда. В августе 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане, но их правительство не признано Западом и Россией.

Ранее директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил, что его ведомство и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. «Без этого о признании говорить будет преждевременно», — добавил дипломат.

Среди условий признания правительства «Талибана» «мировым сообществом» Кабулов называл «этнополитическую инклюзивность правительства», то есть включение в него не только талибов, а также соблюдение базовых прав человека, в первую очередь в отношении женщин. При этом в марте лидер талибов Хайбатулла Ахундзада объявил, что в стране вернутся к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями за измену. Лавров также отмечал, что талибам нужно решить разногласие с Фронтом национального сопротивления, который действует на севере страны.

В Кабуле работает российское посольство. Первого дипломата от правительства талибов Россия аккредитовала в марте 2022-го. В июне того же года их делегация посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году, рассказал Кабулов, талибам также отправили приглашение для участия в форуме, он пройдет 5–8 июня.