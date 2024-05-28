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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с афганскими талибами

Фото: Nava Jamshidi / Getty Images
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

В Афганистане есть проблемы, но выстраивать отношения с находящимся у власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) необходимо, заявил президент Владимир Путин на встрече с прессой по итогам визита в Узбекистан.

«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане», — приводит его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что нужно исходить из реального положения вещей и в соответствии с ним выстраивать отношения между двумя странами.

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«Талибан» запрещен в России с февраля 2003 года по решению Верховного суда. В августе 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане, но их правительство не признано Западом и Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров 27 мая объяснил идею исключения движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций. По его мнению, на такой шаг нужно пойти, поскольку движение является реальной властью в Афганистане.

Ранее МИД и Минюст России доложили президенту, что движение «Талибан» нужно убрать из списка запрещенных организаций. Директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов аргументировал это тем, что без исключения движения из списка, говорить о признании власти талибов в стране невозможно.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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