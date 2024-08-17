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Глава политбюро «Талибана» заявил об улучшении отношений с Россией

Политбюро «Талибана»: при талибах отношения России и Афганистана стали лучше
Сухейл Шахин
Сухейл Шахин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) отношения страны с Россией улучшились, заявил «РИА Новости» глава политбюро организации в Катаре Сухейл Шахин.

«Мы хотим улучшения отношений с Россией, и сейчас отношения между Афганистаном и Россией самые лучшие, если сравнивать их со временем оккупации», — передает агентство его слова.

Шахин считает, что предыдущее афганское правительство было проамериканским и потому выступало против улучшения отношений с российской стороной. Глава политбюро отметил, что «Талибан» хочет поддерживать контакты со всеми соседними странами, это желание «основано на требованиях» народа.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

В мае российские МИД и Минюст предложили президенту России исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Такое предложение ведомства обосновали тем, что движение контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Путин, комментируя эту идею, отметил, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя в стране «есть проблемы, они безусловные, они всем хорошо известны».

В июне делегация «Талибана» в очередной раз посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Как Афганистан прожил год при талибах. Фотогалерея
Фотогалерея 

Талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год и в результате начала военных действий США ушли в подполье. В августе 2021 года движение снова захватило власть в стране.

С приходом талибов к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. Ряд стран, в том числе и Россия, выдвинули условия для того, чтобы режим талибов получил международное признание: соблюдение прав, в первую очередь женских, и создание этнополитически инклюзивного правительства. Эти условия талибы не выполнили. В августе 2023 года эксперты ООН заключили, что новые афганские власти навязывают населению политику, нарушающую права человека.

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Теги
Талибан Афганистан Россия дипломатические отношения
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