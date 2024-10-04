Бортников заявил о желании НАТО внедрить контингент в Закавказье

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Страны Запада намерены направить свой контингент под видом миротворцев в Закавказье для урегулирования конфликта Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Бортникова, США и европейские страны склоняют Ереван к затягиванию переговоров с Баку из-за отсутствия интереса в установлении стабильной обстановки в регионе.

«Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента — де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской», — заявил глава ФСБ.

В частности, по его словам, подозрения вызывает независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана. По информации ФСБ, участники миссии ведут разведдеятельность против России и ее партнеров.

Кроме того, западные страны склоняют Армению к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что поставит Ереван в зависимость от НАТО, уверен руководитель ФСБ.

В январе 2023 года главы МИД стран Евросоюза договорились отправить в Армению гражданскую мониторинговую миссию. Ее задача — «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном». Ее сотрудники патрулируют территорию вдоль международно признанной границы Армении и сообщают о ситуации на местах. Работа группы рассчитана на два года. ОДКБ также была готова отправить наблюдателей в зону конфликта, но Ереван сделал выбор в пользу ЕС

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, а позднее Ереван прекратил участие в ее финансировании.

В МИД России посчитали, что выхода Армении из ОДКБ добиваются США и Евросоюз, которые хотят сделать из страны «инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе». Вместе с тем в Кремле говорили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.