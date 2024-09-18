Песков: категорически не согласны со словами Пашиняна об угрозе со стороны ОДКБ

Кремль ответил на слова Пашиняна об угрозе для Армении со стороны ОДКБ

Ранее сегодня Пашинян, объясняя заморозку членства Армении в ОДКБ, назвал организацию угрозой для суверенитета страны. В Кремле с ним категорически не согласились и выразили готовность «терпеливо доводить» свою позицию

Никол Пашинян (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Москва категорически не согласна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении. «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — сказал премьер.

«Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», — сказал Песков, комментируя заявление Пашиняна (цитата по «РИА Новости»).

В ОДКБ состоят шесть стран бывшего СССР: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизии, Россия и Таджикистан. Руководящий орган, Совет коллективной безопасности, состоит из президентов стран — участниц договора. Основная цель организации — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, а позднее Ереван прекратил участие в ее финансировании. Пашинян называл ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении, и выражал готовность выйти из объединения, когда посчитает нужным.

Кроме того, в марте Армения потребовала от пограничников ФСБ прекратить работу в аэропорту Еревана. Их поблагодарили за помощь в обеспечении безопасности. В Ереване сообщили, что контроль на границе продолжится без содействия российской стороны.

В Кремле, комментируя возможность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности, выразили готовность к контактам с армянской стороной как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — отмечали там. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа».