 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Меликов рассказал о возможных причинах взрыва на АЗС в Дагестане

Меликов: следствие рассматривает несколько причин взрыва на АЗС в Дагестане
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следствие рассматривает несколько версий, почему произошел взрыв с последующим возгоранием на автозаправке под Махачкалой, в том числе связанную с человеческим фактором. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его слова передает пресс-служба администрации региона.

«Причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось», — сообщил Меликов.

Суд в Дагестане продлил задержание владельца взорвавшейся АЗС
Общество
Марат Джанхуватов (слева)

Как уточнили в администрации, также рассматриваются версии, которые связаны с состоянием газопровода ОАО «Даггаз».

Кроме того, глава республики осудил проведение в день траура по жертвам взрыва «увеселительных мероприятий», назвав такое поведение «чудовищным равнодушием».

Вечером 27 сентября на автозаправочной станции, расположенной при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, произошел взрыв. В результате на АЗС начался пожар, здание оказалось разрушено, повреждения получили несколько автомобилей. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.

По словам Меликова, ранее на этой заправке выявили нарушения, которые позже устранили. Глава Дагестана призвал усилить контроль работы местных АЗС. В Минэнерго республики отметили, что всего в республике обнаружили 4,5 тыс. нарушений требований безопасности на заправках.

На следующий день после взрыва на АЗС задержали ее владельца Марата Джанхуватова. По статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги
Персоны
Дагестан АЗС взрыв человеческий фактор Сергей Меликов
Сергей Меликов фото

Сергей Меликов

глава Дагестана
12 сентября 1965 года
Материалы по теме
СК обратился к ОАЭ из-за дела против экс-замглавы МВД Дагестана
Общество
В Дагестане потушили начавшийся после вчерашнего взрыва пожар на заправке
Общество
Глава Дагестана призвал усилить контроль за заправками после взрыва
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Минобороны сообщило о взятии Крутого Яра в ДНРПолитика, 12:13
В Госдепе заявили о праве Украины бить вглубь России своим оружиемПолитика, 12:11
Кремль рассказал об ожиданиях от нового генсека НАТОПолитика, 12:04
Что известно о новой операции Израиля в Ливане. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 12:03
Стать успешным мешают эти восемь привычек. Избавьтесь от нихPro, 12:02
Новый генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянсаПолитика, 11:58
Генерал США пожаловался на опасный маневр российского Су-35С над АляскойПолитика, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 11:53
Меликов рассказал о возможных причинах взрыва на АЗС в ДагестанеОбщество, 11:49
В СВР заявили, что Запад хочет инсценировать применение химоружия в СирииПолитика, 11:34
FT узнала мнение военных ВСУ с передовой о переговорах с РоссиейПолитика, 11:31
Роспотребнадзор заявил о распространении в России нового коронавирусаОбщество, 11:25
Почему логистам готовы платить ₽2 млн в месяцPro, 11:25
Во Франции заявили, что не отказываются от идеи отправки войск на УкраинуПолитика, 11:18