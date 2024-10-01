Меликов: следствие рассматривает несколько причин взрыва на АЗС в Дагестане

Меликов рассказал о возможных причинах взрыва на АЗС в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следствие рассматривает несколько версий, почему произошел взрыв с последующим возгоранием на автозаправке под Махачкалой, в том числе связанную с человеческим фактором. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его слова передает пресс-служба администрации региона.

«Причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось», — сообщил Меликов.

Как уточнили в администрации, также рассматриваются версии, которые связаны с состоянием газопровода ОАО «Даггаз».

Кроме того, глава республики осудил проведение в день траура по жертвам взрыва «увеселительных мероприятий», назвав такое поведение «чудовищным равнодушием».

Вечером 27 сентября на автозаправочной станции, расположенной при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, произошел взрыв. В результате на АЗС начался пожар, здание оказалось разрушено, повреждения получили несколько автомобилей. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.

По словам Меликова, ранее на этой заправке выявили нарушения, которые позже устранили. Глава Дагестана призвал усилить контроль работы местных АЗС. В Минэнерго республики отметили, что всего в республике обнаружили 4,5 тыс. нарушений требований безопасности на заправках.

На следующий день после взрыва на АЗС задержали ее владельца Марата Джанхуватова. По статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, ему грозит до десяти лет лишения свободы.