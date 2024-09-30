Суд в Дагестане продлил задержание владельца взорвавшейся АЗС

Марат Джанхуватов (слева) (Фото: СК РФ)

Советский суд Махачкалы продлил на 72 часа срок задержания Марата Джанхуватова — владельца АЗС в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв, передает ТАСС.

Мужчину задержали 28 сентября в рамках расследования дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Джанхуватову грозит до десяти лет лишения свободы.

Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На АЗС начался пожар. Здание заправки оказалось разрушено, еще несколько автомобилей получили повреждения. В результате взрыва погибли 13 человек, еще 23 пострадали.

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Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что на этой заправке ранее были выявлены нарушения, однако их устранили. Он призвал усилить контроль за деятельностью АЗС в Дагестане. Как сообщили в минэнерго республики, на АЗС в Дагестане выявили 4,5 тыс. нарушений требований безопасности.