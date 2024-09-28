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Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 13 человек

МЧС: при взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек
С пятницы МЧС обнаружило тела еще трех погибших при взрыве на автозаправке. Несколько человек в больнице, в том числе один в тяжелом состоянии. Год назад в Дагестане обещали принять меры после взрыва на другой заправке
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Обнаружено тело 13-го погибшего при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане, сообщило МЧС в телеграм-канале.

Ранее в ведомстве сообщали о 12 погибших и 23 пострадавших.

Взрыв прогремел вечером в пятницу, 27 сентября, в поселке Новый Хушет на федеральной трассе. Начавшийся затем пожар удалось локализовать. Здание заправки разрушено, несколько машин повреждены. В республике объявили 28 сентября днем траура.

Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 13 человек
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В прошлом августе взрыв произошел на другой автозаправке в Дагестане — в Махачкале. В результате погибли 37 человек, пострадали более 80. Власти региона и прокуратура объявили тогда о проверках всех АЗС, чтобы не допустить повторения ситуации.

«Одна из главных причин в том, что произошло, — безалаберность собственников объектов, где они ведут деятельность; во-вторых — попустительство со стороны органов власти, которые, вероятнее всего, выдавали незаконные разрешения на строительство объектов повышенной опасности. Ну и третье — отсутствие полного контроля со стороны органов, которые обязаны его осуществлять», — рассказывал в прошлом году глава региона Сергей Меликов.

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Дагестан взрыв МЧС погибшие АЗС
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