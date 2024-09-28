На заправках в Дагестане выявили более 4,5 тыс. нарушений

Всего в Дагестане зарегистрировано 678 АЗС. При взрыве на заправке 27 сентября погибли десять человек, в Карабудахкентском районе объявлен режим ЧС

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дагестане выявили 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности при проверках на автозаправочных станциях, сообщает Минэнерго республики. Всего в регионе зарегистрировано 678 АЗС.

Среди самых распространенных нарушений власти назвали:

установку без проекта дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа;

размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации;

отсутствие сигнализаторов загазованности;

нарушение сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.

Ведомство обратилось в региональные прокуратуру, ФНС и госинспекцию труда. Прокуроры подали 149 заявлений в суд о приостановке деятельности станций, еще десятки — о возбуждении административных дел. Первый замминистра Динислам Иманмурзаев заявил, что «работа АЗС с соблюдением всех требований промышленной безопасности позволит избежать трагедии».

27 сентября на заправке в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв. Начался пожар, его площадь составила около 500 кв. м, возгорание локализовали. По данным МЧС, погибли десять человек, двое из которых дети, еще 11 пострадали. Здание АЗС оказалось полностью разрушено, несколько автомобилей получили повреждения. Взрыв нарушил подачу электричества в ближайшие населенные пункты.

СК завел уголовное дело, 28 сентября объявлено в Дагестане днем траура. На территории района ввели режим ЧС. Республиканский Роспотребнадзор сообщил, что на расстоянии 300-500 м от места взрыва в воздухе зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида.

Год назад, 14 августа 2023 года, взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы. Причиной власти назвали детонацию емкостей напротив автозаправки. В результате ЧП 37 человек погибли, более 80 пострадали.