Глава Дагестана призвал усилить контроль за заправками после взрыва

После взрыва в 2023 году власти выдвинули жесткие требования к АЗС, однако бизнес не хочет их слышать и добивается возобновления деятельности через суды, заявил Меликов. Ответственность, по его словам, должны нести предприниматели

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале, 14 августа 2023 г. (Фото: Мария Лисицына / РБК)

На АЗС в пригороде Махачкалы, где накануне произошел взрыв, ранее были выявлены нарушения, однако владелец заправки их устранил, заявил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

«Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены», — сказал глава республики (цитата по ТАСС).

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Контроль за деятельностью автомобильных заправок в Дагестане необходимо усилить, считает Меликов. По его словам, власти ведут работу, чтобы создать в регионе ассоциацию владельцев автозаправок, которая бы не напоминала «некий картельный сговор», а работала с целью «оказания должных услуг населению», в том числе по вопросам безопасности. Чтобы вопрос в этой области был решен, предприниматели должны услышать власти, считает глава республики.

Меликов рассказал, что после взрыва на автозаправке в Махачкале в 2023 году власти выдвинули всем владельцам заправок «достаточно жесткие требования» о соблюдении мер безопасности. В том же году после взрыва в регионе вынесли предписания о приостановке работы более чем 230 заправок из-за разного рода нарушений.

Однако спустя некоторое время, по словам главы Дагестана, более 130 из этих АЗС возобновили работу по решению суда.

Меликов также упомянул заправку в Махачкале, которая примыкает к дороге и расположена в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома.

«Как вы думаете, она работает? Она работает. А почему? Потому что у владельца [заправки] есть решение суда о том, что эта заправка соответствует всем требованиям безопасности», — сказал глава региона. «Задавать вопросы» в первую очередь он предложил владельцу АЗС.

«Прежде всего он должен нести ответственность, в том числе перед людьми, которым он создает угрозу. <...> Второй вопрос, как он получил решение суда. <...> Но ответственность этого владельца перед людьми какая?»

По словам Меликова, после того как заправки закрывают, их владельцы идут в суд, где «обосновывают неправомерные действия контрольно-надзорных органов, получают решение суда и работают дальше».

«Никто у нас никогда не говорит, о том, что виноват сам владелец <...>. Мы проводим работу — она очень сложная, потому что нас не все слышат», — подчеркнул глава Дагестана.

Меликов пообещал, что в ходе следствия будут установлены сведения не только о взорвавшейся заправке, но и о других комплексах, потому что «так положено». «Поэтому будут приниматься решения, я думаю, по другим объектам этой сети», — подытожил он.

Взрыв произошел 27 сентября вечером в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После него на АЗС начался пожар, возгорание локализовали. Здание заправки было разрушено, взрыв повредил несколько автомобилей и нарушил подачу электричества в соседние населенные пункты.

В результате взрыва погибли 12 человек, еще 11 пострадали. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб., пострадавшим — от 250 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм. В Дагестане 28 сентября объявили днем траура. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).