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Общество ,  
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СК назвал основную версию гибели отравившихся под Красноярском детей

СК: неизвестный инсектицид — главная версия отравления детей под Красноярском
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Попадание в организм компонентов неустановленного инсектицида — приоритетная версия следствия по делу о гибели детей под Красноярском. Об этом сообщил Следственный комитет.

Следователи остановились на этой версии после получения предварительных результатов судебно-химической экспертизы.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — сказано в сообщении.

Ранее СК рассматривал две версии событий — употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Основной версией прокуратуры было отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом, где жили дети, обработали накануне.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи. Взрослые — родители детей — выжили, 25 сентября их выписали из больницы.

В пробах продуктов из дома семьи, а также из магазина, где они их покупали, не выявили опасных веществ. Они также соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

При этом в лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых. Как сообщили в Россельхознадзоре, магазин, где семья купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», заявила, что собирает сведения, но исходных данных пока не хватает.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Красноярский край отравление экспертиза
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