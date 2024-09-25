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Общество ,  
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Родителей погибших в Красноярском крае детей выписали из больницы

Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

Врачи выписали из больницы родителей четверых детей, погибших после отравления в Красноярском крае, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального минздрава.

«Выписаны в удовлетворительном состоянии, [им] даны рекомендации», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Красноярского края.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления, после того как все поужинали курицей и пельменями. Четверо детей умерли, родители пришли в сознание 23 сентября.

На допросе у следователей мать детей заверила, что не добавляла в еду «посторонних веществ», но при обысках на кухне нашли пакет с неизвестным порошком, а в доме — следы веществ для борьбы с насекомыми.

Следственный комитет рассматривает две основные версии отравления: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом, а также вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Экспертиза показала, что в продуктах, которые ели все члены семьи, не было найдено вредных веществ.

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