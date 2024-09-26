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Общество ,  
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В СК назвали срок определения причин смерти детей под Красноярском

Причину смерти отравившихся четырех детей в Красноярском крае установят не менее чем через месяц, сообщили ТАСС в управлении СК по региону и Хакасии.

Следователи ожидают результат исследований проб, которые взяли у детей. Их изучают специалисты в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы. Также пробы доставили в центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава в Москве.

«Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца. Необходимо проведение дополнительных исследований», — сообщил собеседник агентства.

Согласно предварительным результатам судмедэкспертизы, погибшие дети отравились неустановленным токсическим веществом.

СК раскрыл, что нашли в пробах отравившейся семьи в Красноярском крае
Общество
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

21 сентября семья обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Позднее у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый. Видеозапись не подтвердила, что семья купила курицу в местном магазине. Дом, в котором жила отравившаяся семья, ранее обрабатывали дихлофосом.

Следователи завели дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

Как сообщили в Россельхознадзоре, магазин, где семья купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований. В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых.

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Теги
отравление многодетные семьи Красноярский край Следственный комитет
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