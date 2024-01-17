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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский предложил Трампу сначала думать, а потом говорить

Зеленский — о словах Трампа про конец конфликта: сначала думай — потом говори
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп еще в прошлом году заявил, что смог бы быстро завершить конфликт на Украине путем переговоров с враждующими сторонами. Зеленский выступил против договоренностей с Москвой. Россия требует признания реалий на земле
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине в случае его переизбрания, предложил ему «сначала думать, а уже потом говорить». Об этом Зеленский заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Страна.ua».

Он напомнил о словах Трампа, пообещавшего решить украинский конфликт за сутки, просто поговорив с президентами враждующих сторон. «Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если [президент России Владимир] Путин не остановится, он передаст больше вооружения Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы», — сказал глава украинского государства.

«То есть он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. <...> И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: «Сначала подумай — потом говори», — подчеркнул Зеленский.

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Зеленский и ранее говорил о нереалистичности плана Трампа по быстрому завершению конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя прошлые заявления Трампа, отмечал, что США действительно способны завершить конфликт «не за день, не за два», но достаточно быстро. Для этого, по его словам, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие.

Для начала мирного процесса Киев требует от Москвы отвести войска на границы 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Россия отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Путин называл «придурками» киевских переговорщиков, еще в 2022 году отказавшихся от договоренностей с Россией под давлением Запада. «Это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно», — говорил президент.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Дональд Трамп мирные переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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