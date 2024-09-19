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Военная операция на Украине ,  
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Трамп допустил встречу с Зеленским

Трамп допустил встречу с Зеленским в США на следующей неделе
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Военная операция на Украине
Президент Украины должен выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября, сообщал Reuters. В июле Трамп впервые поговорил по телефону с Зеленским с тех пор, как покинул пост президента в 2021 году

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, сообщает Reuters.

Накануне агентство передавало, что Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября.

На вопрос журналистов о возможной встрече с украинским лидером Трамп ответил: «Наверное, да». О других подробностях он не рассказал.

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Фото:John Moore / Getty Images

В июле Трамп впервые поговорил по телефону с Зеленским с тех пор, как покинул пост президента в 2021 году. Республиканец в очередной раз пообещал положить конец конфликту в случае своего избрания.

Украинский президент сообщил, что договорился с Трампом «обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».

На дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис республиканец уклонился от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украине, пообещав: «Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе» (Трамп имеет в виду Владимира Путина и Владимира Зеленского). «У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена», — убежден он.

Летом Путин предлагал «одномоментно, немедленно» прекратить огонь на условиях Москвы: вывод ВСУ из Донбасса, отказ Киева от утраченных территорий и вступления в НАТО. Зеленский счел это ультиматумом.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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