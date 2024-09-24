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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ при ударе полуторатонной бомбы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ / Telegram
Фото: Минобороны РФ / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 солдат в результате удара авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации рядом с Купянском в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Всего ВСУ за сутки потеряли до 2030 человек убитыми и ранеными, следует из ежедневной сводки военного ведомства.

В Харьковской области начнут принудительно вывозить детей из-под Купянска
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

12 сентября власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из 29 населенных пунктов Купянского района. По словам главы администрации региона Олега Синегубова, всего нужно было вывезти 269 детей.

Минобороны России в последние месяцы не раз заявляло об улучшении позиций в Харьковской области. ВСУ еще в мае признавали отход на другие позиции близ Купянска «в результате интенсивного огневого воздействия противника». О том, что российские силы продвигаются на харьковском направлении, говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

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