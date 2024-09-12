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Военная операция на Украине ,  
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В Харьковской области начнут принудительно вывозить детей из-под Купянска

В Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей из 29 пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти намерены эвакуировать 269 детей из Купянской, Куриловской и Кондрашовской общин на севере района. Их вывезут из 29 населенных пунктов
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из 29 населенных пунктов Купянского района, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Олег Синегубов. Всего будет вывезено 269 детей.

Эвакуировать детей будут из трех территориальных общин:

  • Купянской — 158 детей из десяти населенных пунктов;
  • Куриловской — 41 ребенка из шести населенных пунктов;
  • Кондрашовской — 70 детей из 13 населенных пунктов.

Синегубов отметил, что всем эвакуированным предоставят материальную помощь от международных партнеров, в том числе от ООН, а также гуманитарную и другую поддержку. Всем, кто в этом нуждается, также предоставят временное жилье и помогут эвакуироваться в другие украинские регионы, сообщил он.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Купянск, Куриловка и Кондрашовка, являющиеся административными центрами своих общин, находятся на севере Купянского района. По состоянию на 1 января 2022 года в Купянской общине проживали 54,4 тыс. человек, в Куриловской — 9,5 тыс. человек, а в Кондрашовской — 5,8 тыс. человек.

Минобороны России в последние месяцы не раз заявляло об улучшении позиций в Харьковской области. ВСУ еще в мае признавали отход на другие позиции близ Купянска «в результате интенсивного огневого воздействия противника». О том, что российские силы продвигаются на харьковском направлении, говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

С мая, по данным администрации Харьковской области, из-под Волчанска и села Липцы эвакуировали более 15 тыс. человек, среди них 1282 ребенка.

В начале сентября обязательную эвакуацию также объявили в трех населенных пунктах Шосткинского района Сумской области — городе Глухов, поселке Эсмань и поселке городского типа Свесса. Эти населенные пункты находятся примерно в 10 км от украинско-российской границы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
массовая эвакуация Харьковская область Купянск Украина Военная операция на Украине
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