Минобороны назвало потери ВСУ за сутки
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до 2030 человек убитыми и ранеными, говорится в ежедневной сводке российского Минобороны.
Кроме того, российские военные нанесли удар по предприятию украинского оборонно-промышленного объекта, где производили и обслуживали двигатели для боевых самолетов, а также по инфраструктуре военного аэродрома.
Минобороны регулярно отчитывается о ходе военной операции и потерях украинской стороны.
В феврале 2024-го занимавший тогда пост главы Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала боевых действий ВСУ потеряли свыше 444 тыс. человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери в том же месяце. По его словам, ВСУ потеряли погибшими 31 тыс. военнослужащих.
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