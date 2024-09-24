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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 2030 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до 2030 человек убитыми и ранеными, говорится в ежедневной сводке российского Минобороны.

Кроме того, российские военные нанесли удар по предприятию украинского оборонно-промышленного объекта, где производили и обслуживали двигатели для боевых самолетов, а также по инфраструктуре военного аэродрома.

Минобороны регулярно отчитывается о ходе военной операции и потерях украинской стороны.

В Минобороны назвали потери ВСУ за все время боев в Курской области
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

В феврале 2024-го занимавший тогда пост главы Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала боевых действий ВСУ потеряли свыше 444 тыс. человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери в том же месяце. По его словам, ВСУ потеряли погибшими 31 тыс. военнослужащих.

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